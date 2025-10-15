Теплый старт с EXEED без ожидания

Настоящая проверка автомобиля — это холодное зимнее утро, когда важно, насколько быстро он способен обеспечить тепло и комфорт.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

У EXEED все продумано: подогревы, дистанционный запуск, климат-контроль, который быстро создает необходимую температуру в салоне, и детали, которые делают зимнее утро комфортнее. Каждый кроссовер — от компактного LX до флагманского VX — предлагает свой набор решений для комфорта в любую погоду.

EXEED LX — тепло и уверенность каждый день

LX — компактный кроссовер, который одинаково удобен и в городе, и в зимних поездках. С дистанционным запуском двигатель можно завести заранее. К моменту посадки салон прогреется. Во всех комплектациях есть обогрев передних и задних сидений, полный обогрев лобового стекла, подогрев руля и форсунок стеклоомывателя. Комфорт задних пассажиров дополняют дефлекторы обдува.

В версиях с полным приводом доступен режим движения Snow, который помогает сохранять устойчивость на льду и трогаться без пробуксовки. LX остается практичным и удобным выбором на каждый день при любой погоде.

EXEED TXL — комфорт в зимних путешествиях

TXL создан для тех, кто часто бывает в пути. Дистанционный запуск позволяет заранее прогреть двигатель и салон — к моменту посадки автомобиль уже теплый, а стекла очищены ото льда. Обогрев лобового стекла, передних и задних сидений, руля и форсунок омывателя делают TXL по-настоящему готовым к морозам. Двухзонный климат-контроль и дефлекторы второго ряда равномерно распределяют теплый воздух, поддерживая уют для всех пассажиров.

В линейке комплектаций TXL доступны версии с двигателем 1.6 и коробкой 7DCT, а также варианты с 2,0-литровым мотором и автоматической трансмиссией. Мощный двигатель и гидромеханическая коробка лучше справляются с бездорожьем и снежной целиной, сохраняя уверенность на подъемах и при обгонах. TXL доказывает, что комфорт, тишина и надежность могут идти рука об руку даже зимой.

EXEED RX — дистанционный комфорт каждое утро

RX доказывает, что современные технологии действительно делают зимние поездки проще. EXEED Connect позволяет удаленно запустить двигатель и включить обогрев сидений, руля, лобового и заднего стекол, а также зеркал заднего вида. Пока вы готовитесь к выходу из дома, EXEED уже прогревает салон до комфортной температуры.

Двухзонный климат-контроль поддерживает заданную температуру спереди, а дефлекторы второго ряда обеспечивают комфортный обдув сзади. Камеры и датчики помогают уверенно парковаться даже в метель. EXEED RX — современный, уютный и надежный кроссовер, готовый к любой зиме.

EXEED VX — тепло и тишина для всей семьи

VX — флагман EXEED, в котором к зимним условиям подготовились основательно. Система EXEED Connect позволяет заранее запустить прогрев двигателя и салона, включить подогрев руля и сидений, а также обогрев лобового стекла и форсунок. Для пассажиров предусмотрены дефлекторы обдува на втором и третьем рядах, а трехзонный климат-контроль поддерживает заданную температуру.

VX отличается вниманием к деталям: точная подгонка панелей интерьера, качественная шумоизоляция и мягкая подвеска создают ощущение спокойствия и уверенности. Какая бы погода ни была за окном — ледяной дождь, снег или мороз — внутри VX всегда уютно и спокойно.

Какой бы EXEED вы ни выбрали — от компактного LX до просторного VX — каждый из них готов к русской зиме. Подогревы, дистанционные функции и продуманный климат позволяют не выходить на улицу раньше времени. Достаточно активировать прогрев, и через несколько минут EXEED встречает вас теплым салоном и чистыми стеклами.

