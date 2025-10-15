В Свердловской области отменили режим угрозы атаки БПЛА

Режим угрозы атаки беспилотников снят в Свердловской области, сообщил региональный департамент информационной политики. Областные власти вводили его сегодня утром около 10:30, была ограничена работа мобильного интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Ранее антитеррористическая комиссия Свердловской области разработала правила действий для граждан при объявлении режима «Беспилотная опасность». При обнаружении БПЛА уральцам нужно позвонить на номер 112 и рассказать об увиденном, спрятаться в здании или, при его отсутствии, за деревьями или в кустах.

Ирина Пичурина