В Свердловской области отменили режим угрозы атаки БПЛА
Режим угрозы атаки беспилотников снят в Свердловской области, сообщил региональный департамент информационной политики. Областные власти вводили его сегодня утром около 10:30, была ограничена работа мобильного интернета.
Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ
Ранее антитеррористическая комиссия Свердловской области разработала правила действий для граждан при объявлении режима «Беспилотная опасность». При обнаружении БПЛА уральцам нужно позвонить на номер 112 и рассказать об увиденном, спрятаться в здании или, при его отсутствии, за деревьями или в кустах.