Свердловчанам сообщили, как вести себя при атаке БПЛА

Антитеррористическая комиссия Свердловской области разработала правила действий для граждан при объявлении режима «Беспилотная опасность». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале «Антитеррор Урал».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Если вы заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) или дрон, покиньте опасную зону и сообщите об увиденном по номеру 112. При звонке укажите свои данные, место обнаружения беспилотника, его поведение (завис, летит), внешний вид (как он выглядит,его силуэт, мигающий огонек) и характерные звуки (жужжание, звук газонокосилки, мопеда). Помимо этого, информацию о беспилотнике можно передать через мобильное приложение «Радар.НФ».

Если БПЛА находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или укрытии с бетонными стенами. В отсутствие зданий используйте деревья или кустарник.

Комиссия призвала свердловчан критически относиться к информации о дронах, так как возможны фейковые публикации. Перепроверить информацию можно по телефону пресс-службы регионального МЧС.

Кроме того, жителям региона напомнили об уголовной и административной ответственности по статьям 13.15 КоАПРФ (злоупотребление свободой информации), 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о терроризме) и 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ).

Полина Бабинцева

