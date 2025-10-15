EXLANTIX — экологичное решение для города

Сегодня автомобили должны быть чище, тише и экономичнее. Именно с этой задачей создавались EXLANTIX ES и EXLANTIX ET — модели нового поколения, использующие технологию EREV (Electric Range Extended Vehicle).

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

В их основе электрический привод, а двигатель внутреннего сгорания работает как генератор, подзаряжая батарею и увеличивая запас хода. Такое решение сочетает экологичность электротяги с автономностью традиционного автомобиля.

Электричество в приоритете

Система EREV устроена просто и логично. Колеса вращают электродвигатели, а двигатель внутреннего сгорания не связан с трансмиссией напрямую. Он работает лишь для выработки электроэнергии, когда батарея требует подзарядки. В городских условиях водитель может выбрать режим приоритета электричества — движение будет происходить исключительно на электротяге. Это означает нулевые локальные выбросы, бесшумность и мгновенную реакцию на педаль акселератора.

Обе модели оснащены системой рекуперации: при торможении кинетическая энергия преобразуется в электричество и возвращается в аккумулятор. Это не только снижает расход топлива, но и продлевает срок службы тормозных механизмов.

Когда заряд батареи подходит к концу или требуется увеличить запас хода, двигатель внутреннего сгорания автоматически включается и начинает работать как генератор. Благодаря этому автомобили EXLANTIX не требуют подключения к зарядным станциям — достаточно заправить бак бензином.

Эффективность и мощность

По данным производителя, 1 литр бензина в системе EXLANTIX преобразуется примерно в 3,7 кВт·ч электроэнергии, а средний расход топлива составляет всего 6,4 л/100 км. При этом автомобили остаются динамичными и уверенно ускоряются в любых режимах.

Обе модели оснащены электрической установкой суммарной мощностью 345 кВт (469 л.с.). В составе силовой системы — два электродвигателя (по одному на каждой оси) и тяговая батарея емкостью 40 кВт·ч. Максимальная 30-минутная мощность электродвигателей составляет 70 кВт на передней оси и 70 кВт – на задней, что обеспечивает устойчивую тягу, эквивалентную длительной мощности порядка 190 л.с.

EXLANTIX ES: тишина и стиль

EXLANTIX ES — это четырехдверное купе, сочетающее динамику и экологичность. Автомобиль способен проехать до 1231 км по циклу WLTP, а в повседневных городских поездках — двигаться только на электричестве.

Режим приоритета электричества идеально подходит для городского ритма: движение плавное и тихое, рекуперация при торможении возвращает энергию в аккумулятор, а уровень комфорта не зависит от пробок. Климатическая система с тепловым насосом помогает быстрее прогреть салон и экономит энергию зимой, сохраняя эффективность даже при низких температурах.

В отделке использованы материалы с низким содержанием летучих соединений, переработанный текстиль и кожа Nappa. Каждая деталь продумана: от плавных линий панели до мягкого освещения.

EXLANTIX ET: электромобиль для больших расстояний

EXLANTIX ET — полноразмерный кроссовер, в котором технологии EREV раскрываются в полной мере. В городе он едет бесшумно, без выхлопа, а на трассе двигатель внутреннего сгорания берет на себя выработку электроэнергии, обеспечивая запас хода до 1180 км по циклу WLTP. Средний расход топлива — около 6,4 л/100 км, что делает его одним из самых экономичных автомобилей своего класса.

Кроссовер поддерживает однопедальное управление: водитель может замедляться, просто отпуская акселератор, возвращая энергию обратно в батарею. Как и ES, модель оснащена тепловым насосом, обеспечивающим быстрый прогрев салона в холодное время года и эффективную работу климат-системы без лишнего расхода энергии.

EXLANTIX ET также способен полностью заряжать аккумулятор от двигателя внутреннего сгорания, что делает его независимым от внешней инфраструктуры. Это особенно удобно при поездках по маршрутам, где нет зарядных станций.

Экологичность без компромиссов

EXLANTIX ES и EXLANTIX ET доказывают, что экологичный автомобиль может быть мощным, удобным и не зависеть от розетки. В городе они двигаются на электричестве — тихо и без выхлопа, а на трассе двигатель внутреннего сгорания превращает топливо в энергию, обеспечивая дальность свыше тысячи километров.

Обе модели созданы для тех, кто хочет сочетать экологичное движение в городе и свободу путешествий без ограничений. EXLANTIX делает это возможным — технологично, разумно и по-настоящему современно.

EXEED ЦЕНТР АВТО ДЛЯ ВАС ЮГ

Официальный дилер

Краснодар, улица Горячеключевская, 2/1

+7 (861) 207-12-08

adv-exeed.ru

adv-exeed.ru