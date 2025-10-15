«Кубань Кредит» внедрил технологию электронной подписи PayControl в мобильном приложении

Банк «Кубань Кредит» реализовал проект по внедрению современной системы подтверждения платежей PayControl в сервис дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц.

Благодаря интеграции отечественного решения компании Safetech в мобильное приложение банка корпоративные клиенты получили возможность подписывать платежные документы ПИН-кодом, отпечатком пальца или при помощи распознавания лица.

Программный комплекс Paycontrol предоставляет пользователю возможность убедиться в корректности данных операции или электронного документа и сформировать подпись прямо со своего устройства. Для подтверждения операций в мобильном приложении достаточно ввести секретный ПИН-код или воспользоваться биометрическим датчиком.

Новое техническое решение обеспечивает надежную защиту персонального ключа электронной подписи пользователя. Данные хранятся в памяти устройства в зашифрованном виде и не могут быть использованы нигде и никем более. Кроме того, исследования фокус-группы показали, что подтверждение операции теперь происходит примерно в три раза быстрее, чем при использовании СМС-сообщений.

Банковские сервисы, ориентированные на юридических лиц, требуют дополнительной надежности, простоты и удобства в эксплуатации. Используя новый функционал в мобильном приложении «Кубань Кредит», клиенты смогут быстро и легко подписывать документы без применения одноразовых кодов.

