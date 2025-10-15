Ростовская область снизила экспорт подсолнечника в 12 раз

За девять месяцев 2025 года Ростовская область экспортировала в Беларусь, Турцию и Армению 803 т продовольственного подсолнечника, что в 12,3 раза меньше, чем в аналогичный период 2024 года, когда в эти страны было направлено более 9,8 тыс. т. подсолнечника. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

Значительно сократился и экспорт зерна из Ростовской области. В январе-сентябре 2025 года из региона в Турцию, Марокко, Ливан, Египет и другие страны было отправлено 6,6 млн т зерна, из которых 117,8 тыс. т составили фуражные культуры.

В прошлом году в этот же период экспорт зерна в Турцию, Марокко, Египет, Албанию и другие страны составил 13,3 млн. т, 246,5 тыс. т составило фуражное зерно.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2025 году средняя урожайность масличных культур в Ростовской области упала более чем в два раза. Масличные культуры убрали на площади 97,3 тыс. га., а валовой сбор составил 67 тыс. т. Средняя урожайность в этом году находится пока на уровне 6,9 ц/га, а в 2024 году показатель составлял 14,8 ц/га.

Наталья Белоштейн