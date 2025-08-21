В Ростовской области урожай подсолнечника снизился в два раза

В Ростовской области более чем в два раза упала средняя урожайность масличных культур. Показатели проанализировали на старте уборки. Об этом сообщили в региональном минсельхозпроде.

Масличные культуры убрали на площади 97,3 тыс. га., а валовый сбор при плане в миллион гектар составил 67 тыс. т. Средняя урожайность в этом году находится пока на уровне 6,9 ц/га, а в 2024 году показатель составлял 14,8 ц/га.

Средняя урожайность подсолнечника в настоящее время составляет 7,1 ц/га, хотя в 2024 году она достигала 15,2 ц/га.

Мария Хоперская