ЦБ оценивает рост ВВП по итогам года в 1-2%

По оценкам Центробанка, рост ВВП России в 2025 году будет ближе к июльскому прогнозу регулятора в 1-2%. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.

Инфляцию по итогам года регулятор прогнозирует на уровне 6-7%. «Сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижении инфляции позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года»,— сказал господин Заботкин на выступлении в Госдуме (цитата по ТАСС).

Правительство России прогнозирует рост ВВП по итогам года до 1%. ЦБ в прошлом месяце понизил прогноз с 1,4% до 1,2%. Международный валютный фонд оценивает рост экономики России в 2025 году в 0,6%.

