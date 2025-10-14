МВФ понизил прогноз роста российской экономики на 2025 год

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики России в 2025 году с 0,9% до 0,6%. Прогноз роста на 2026 год сохранен на уровне 1%.

Инфляция в России по итогам 2025 года, как указано в отчете МВФ, составит 9%. В июле организация прогнозировала, что показатель составит 8,4%. В 2026 году инфляция в стране должна составить 5,2%, написано в публикации.

Снижение прогноза экономического роста России повлияет на общие темпы роста в развивающихся странах Европы — они сократятся с 3,5% в 2024 году до 1,8% в 2025 году. В 2026 году показатель, согласно прогнозу, восстановится до 2,2%.

В апреле МВФ ожидал, что рост экономики России в 2025 году составит 1,5%, а инфляция — 9,3%. Правительство России в апреле ожидало рост ВВП по итогам года на уровне 2,5%. В августе прогноз понизили до «не менее 1,5%», в сентябре — до 1%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Консервативно-оптимистический прогноз».