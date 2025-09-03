Аналитики ЦБ РФ понизили прогноз по инфляции и росту ВВП на 2025 год

Аналитики понизили прогнозы по большинству макроэкономических показателей на 2025 год. Так с 1,4% до 1,2% понизился прогноз по росту ВВП, а прогноз по показателю инфляции сократился с 6,8% до 6,4%, следует из результатов опроса Центробанка России.

Также аналитики понизили прогноз по ключевой ставке с 19,3% до 19%. Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года ожидается в районе 6,4%, вместо 6,8%. Ожидаемый уровень безработицы изменился незначительно — на 0,1 п.п. до 2,3%. По результатам опроса, доллар в до конца 2025 года будет стоит около 85,5 руб. (ранее в прогнозе говорили о 86,4 руб. за доллар).

Вчера Банк России представил несколько сценариев развития экономики до 2028 года, включая возможный глобальный кризис, аналогичный событиям 2007-2008 годов. В «базовом» сценарии ЦБ рост экономики России замедлится до 1-2% в 2025 году, а инфляция снизится до 6-7%.