Россельхознадзор предотвратил ввоз зараженных гранатов через порт Новороссийска

В морском порту Новороссийска при карантинном фитосанитарном контроле специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили в партии свежих гранатов из Египта карантинный объект — средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata). Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, заражение подтвердило заключение Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Для предотвращения распространения вредителя на территории России владелец партии провел обеззараживание 19,6 т продукции.

После обработки и повторного досмотра образцы были направлены в лабораторию. После подтверждения гибели вредного организма груз допущен к свободному обращению на территории РФ.

Екатерина Голубева