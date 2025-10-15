Глава района не понял, за что его матом уволил губернатор Федорищев

Уволенный глава Кинельского района Юрий Жидков в интервью федеральному СМИ признался, что ему обидно, но он старается держаться и не понимает, за что его уволили.

В разговоре с федеральным телеграм-каналом Mash теперь уже экс-чиновник сообщил, что не понимает, «кому он перешел дорогу». Конфликтов с губернатором Федорищевым у Юрия Жидкова не случалось, замечаний по работе тоже не было.

Историю с камнем, из-за которого губернатор устроил ему разнос, глава района назвал недопониманием: камень изначально стоял в парке как заготовка под памятник участникам ВОВ, потом его перенесли к школе, чтобы использовать для музея, — просто забыли снять табличку.

«Я про этот камень вообще не знал», — заявил господин Жидков.

Сейчас Юрий Жидков собирается отдохнуть и поправить здоровье.

Вечером во вторник, 14 октября, в сети появилось видео, где глава Самарской области Вячеслав Федорищев эмоционально отчитал руководителя Кинельского района Юрия Жидкова. Накануне губернатор посещал муниципалитет, где осматривал ход ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры. Совершая обход, глава региона остался недовольным увиденным. После этого губернатор жестко хлопнул чиновника по плечу и, используя ненормативную лексику, заявил, что тот уволен.

Евгений Чернов