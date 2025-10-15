Суд оставил в СИЗО экс-руководителя «дочки» «Облкоммунэнерго» Антона Боликова

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верх-Исетского райсуда об аресте бывшего руководителя «Объединенной теплоснабжающей компании» Антона Боликова до 15 ноября, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

26 сентября Верх-Исетский райсуд арестовал Антона Боликова по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Вместе с ним в СИЗО отправили и других фигурантов дела «Облкоммунэнерго»: топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных, бизнесмена Алексея Боброва и бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

По версии обвинения, они похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Вину Антон Боликов, как и остальные участники, не признает.

Как было озвучено на суде, показания на фигурантов дал экс-министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, в отношении которого недавно было утверждено обвинительное заключение. Кроме того, как стало известно «Ъ-Урал», бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков также допрашивался по этому делу в качестве свидетеля.

Аресты начались после рассмотрения в Ленинском райсуде Екатеринбурга иска Генпрокуратуры РФ об изъятии активов Артема Бикова и Алексея Боброва. 10 октября суд национализировал акции «Корпорации СТС», «СУЭНКО», «Делового дома на Архиерейской» и «Облкоммунэнерго» и других компаний.

Артем Путилов