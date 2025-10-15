Бюджет РФ получит дополнительные 1,5 трлн руб. в ближайшие три года за счет НДС

Бюджет России может дополнительно получить около 1,5 трлн руб. в основном за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость. В 2026 году поступления оцениваются в 428 млрд руб., в 2027-м — в 514 млрд руб., в 2028-м — в 584 млрд руб. Это следует из отчета Счетной палаты, на который обратили внимание «Известия».

Другие источники дополнительных доходов — приватизация нефинансовых активов (452 млн руб.), акциз на жидкую сталь (52 млрд руб.) и таможенные сборы (35 млрд руб.). Аудиторы также учли возможные недопоступления в бюджет в 272 млрд руб. В частности, налог на прибыль может принести на 74 млрд руб. меньше плановых 13 трлн руб. за три года.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что дополнительные поступления в федеральный бюджет за счет повышения НДС могут составить 2,3 трлн руб. только в 2026 году. Ставку НДС на уровне 22% установят с 1 января. Необходимость повышения налога Минфин объяснил нуждами обороны и безопасности. Влияние на инфляцию от повышения НДС ведомство оценивает в 1%.

Подробности — в публикации «Ъ» «НДС попал под мобилизацию».