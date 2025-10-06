Минфин оценил влияние повышения НДС на инфляцию в 1%

Повышение НДС до 22% может повлиять на финансовый результат компаний, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Влияние на инфляцию от роста НДС министр оценил в 1%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр финансов РФ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению»,— сказал господин Силуанов в Совете федерации, где рассматривают проект бюджета на 2026 год и период 2027–2028 годов (цитата по ТАСС).

Изменения в Налоговый кодекс принесут федеральному бюджету дополнительные 2,3 трлн руб. в 2026 году, добавил глава Минфина.

Ставка НДС на уровне 22% будет установлена с 1 января. Необходимость повышения налога в Минфине объяснили нуждами обороны и безопасности. В ведомстве пообещали, что цены вырастут «умеренно и ограниченно». Президент Владимир Путин призвал не допустить развития теневой экономики после повышения НДС.

