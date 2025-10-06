Минфин: повышение НДС принесет бюджету 2,3 трлн руб. в 2026 году
Повышение НДС до 22% принесет федеральному бюджету дополнительные 2,3 трлн руб. в 2026 году. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
Министр финансов России Антон Силуанов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджетов в следующем году, мы рассчитываем в размере 2,3 трлн руб.»,— рассказал министр (цитата по ТАСС).
Ставку НДС на уровне 22% установят с 1 января. Необходимость повышения налога Минфин объяснил нуждами обороны и безопасности. Влияние на инфляцию от роста НДС ведомство оценивает в 1%. Также Минфин подготовил поправки, повышающие нагрузку на часть малого бизнеса.
