Почти 20 улиц Краснодара временно остались без света

Отключение электроэнергии на 18 улицах Краснодара произошло в Прикубанском округе. Об этом сообщает ЕДДС города.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Без света остались улицы: 2-е отделение, Ботаническая, Главная, Объединенная, Вишневая, Восходная, Космическая, Крайняя, Лунная, Открытая, Юбилейная, Вязовая, Малиновая, Короткая, Новая, Анфимова, Археолога, Лодыгина и Профессора Малигонова. На месте работает аварийная бригада.

Причиной отключения света стало повреждение на линии 6-10 кВ. Отключены ПС «КС-3» и 15 трансформаторных подстанций.

UPD: в 08:31 аварию устранили. Все потребители запитаны.

Алина Зорина