Трамп пригрозил насильно разоружить «Хамас»

США насильно разоружат палестинское движение «Хамас», если оно откажется сделать это добровольно, заявил Дональд Трамп. Он добавил, что процесс разоружения должен завершиться «в разумные сроки».

«Они разоружатся, потому что обещали разоружиться, а если они этого не сделают, мы разоружим их. Я не играю в игры»,— сказал Дональд Трамп (цитата по The New York Times).

10 октября в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом». 13 октября США, Египет, Катар и Турция, выступавшие посредниками в переговорах, подписали мирное соглашение. Движение «Хамас» заявляло, что сложит оружие только после того, как израильские войска покинут анклав.

