В «Хамас» считают неприемлемым требование сложить оружие из-за оккупации

Палестинское движение «Хамас» считает неприемлемыми призывы к разоружению. Член политбюро группировки Мухаммед Наззаль заявил «РИА Новости», что «Хамас» сложит оружие только после того, как с сектора Газа снимут оккупацию.

«Историческая память народов и историческая память самого палестинского народа свидетельствуют о том, что, когда человек сдает оружие врагу, тот зарежет его, как овцу, поэтому наличие оружия связано с существованием оккупации. Когда оккупация закончится, в оружии не будет необходимости»,— сказал господин Наззаль.

10 октября в Газе вступил в силу режим прекращения огня после соглашения между Израилем и «Хамасом». На первом этапе обе стороны согласились на обмен заложниками и передачу тел погибших, а также на вывод войск с части территории анклава. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что после возвращения израильских заложников ЦАХАЛ уничтожит подземные тоннели «Хамаса». По оценкам израильской стороны, уничтожение этих тоннелей станет ключом к разоружению «Хамаса» и демилитаризации сектора Газа.