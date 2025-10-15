МЭА повысило оценку прироста предложения нефти

Спрос на нефть в мире в 2025 году вырастет на 710 тыс. баррелей в сутки (б/с) относительно 2024-го, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в октябрьском отчете. Прежний прогноз снижен на 27 тыс. б/с — теперь ожидается, что мировой спрос на нефть в этом году составит 103,8 млн б/с. В 2026 году, прогнозируют аналитики, он может увеличиться до 104,5 млн б/с. В ОПЕК (в организацию входят в основном экспортеры нефти) традиционно ждут более заметного роста спроса и в этом, и в следующем году — на 1,3 млн б/с (до 105,14 млн б/с) в 2025-м и на 1,38 млн б/с (до 106,52 млн б/с) в 2026 году.

И МЭА, и ОПЕК фиксируют некоторое снижение закупок со стороны КНР — эта страна, напомним, по-прежнему вносит основной вклад в рост спроса на нефть. Это может быть связано с тем, что внутренний спрос в Китае хотя и укрепляется, но пока остается сдержанным (см. “Ъ” от 1 октября). Между тем в МЭА ожидают, что пика потребления нефти Китай достигнет уже в 2027 году, в ОПЕК же прогнозируют устойчивый рост спроса во всей среднесрочной перспективе.

Оценка роста глобального предложения нефти в отчете МЭА вновь повышена — на 330 тыс. б/с, до 3 млн б/с. Агентство прогнозирует, что в 2025 году оно составит 106,1 млн б/с., а в 2026 году вырастет на 2,4 млн б/с (оценка повышена на 290 тыс. б/с), до 108,5 млн б/с. Увеличение оценок объясняется планами ОПЕК+ по наращиванию добычи. Напомним, страны продолжают постепенно сворачивать добровольные ограничения: в октябре они договорились увеличить совокупную добычу нефти в ноябре на 137 тыс. б/с (см. “Ъ” от 6 октября). Крупнейшим источником роста предложения среди стран, не входящих в ОПЕК и ОПЕК+, в ближайшие годы останется США, отмечают в МЭА.

Актуальные оценки агентства свидетельствуют о том, что в сентябре российский нефтеэкспорт продемонстрировал рост на 2,76% в месячном выражении, до 7,44 млн б/с: поставки нефти выросли на 370 тыс. б/с, нефтепродуктов — упали на 170 тыс. б/с. Доходы от экспорта нефти в сентябре оцениваются в $8,96 млрд (на $200 млн больше, чем в августе), от экспорта нефтепродуктов — в $4,39 млрд (на $440 млн меньше). Сравнение же с сентябрем 2024-го показывает, что доходы от нефтеэкспорта в целом оказались ниже на $720 млн, следует из оценок МЭА. Динамика может объясняться среди прочего ростом дисконтов на российскую нефть — Индия, уже попавшая под действие «вторичных пошлин» США, стремится закупать нефть на более выгодных условиях (см. “Ъ” от 7 октября).

Кристина Боровикова