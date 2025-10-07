При текущих ценах экспорта рубль избыточно крепок

По оценкам Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в сентябре сырьевой индекс российского экспорта сохранился на отметке 63 пункта. Экспортные цены остаются на 7% выше минимумов второго квартала текущего года. При этом все составляющие индекса в сентябре снижались — кроме цен на уголь. Так, дисконты на нефть из России в сентябре находились на повышенных уровнях из-за заградительных импортных пошлин США в отношении Индии. «Индия продолжает вести переговоры с США в целях снижения тарифной нагрузки — одним из обсуждаемых условий сокращения покупок нефти из России называется снятие ограничений на Иран и Венесуэлу»,— уточняют аналитики центра.

Цены на карбамид на FOB Балтика за сентябрь упали на 15% из-за окончания сезона высокого спроса в Индии и Бразилии (после роста на 26,5% в летние месяцы). Пшеница за сентябрь подешевела на 1,5%. «Конкуренция на мировом рынке пшеницы в 2025–2026 годах нарастает на фоне ожиданий рекордных объемов предложения»,— отмечают в ЦЦИ. Стоимость энергетического угля из России прибавила 4%. «Рост цен был связан с введением мер по ограничению добычи угля в Китае, которые включают сокращение рабочих дней на производствах. Дополнительным фактором стало пополнение запасов перед длинными праздниками по случаю Дня образования КНР»,— комментируют в ЦЦИ.

Аналитики сходятся во мнении, что рубль при текущих ценах экспорта переоценен. «Волатильность котировок на сырьевых рынках сохраняется на фоне изменчивости условий международной торговли. Уровень сырьевого индекса ЦЦИ в сентябре соответствует минимумам третьего квартала 2023 года, когда наблюдалось ослабление валютного курса до 100 руб./$»,— говорит старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Антон Фуфачев. Он отмечает, что курс поддерживают склонность к сбережениям в рублях (из-за высокой ключевой ставки) и продажа валюты Центробанком сверх объемов, определяемых бюджетным правилом.

Аналитики Райффайзенбанка считают, что текущая динамика продаж валюты мало влияет на курс рубля — он остается избыточно крепким. «Явных причин для укрепления рубля нет, кроме снижения спроса на валюту по окончании сезона отпусков»,— отмечают в банке. Впрочем, в последние несколько месяцев просматривается тренд на ослабление рубля, который выводит его курс на уровни, близкие к 92 руб./$ в конце этого года, отмечают в Райффайзенбанке. В Газпромбанке к окончанию 2025 года ожидают ослабления валютного курса до 87–90 руб./$.

Артем Чугунов