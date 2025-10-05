Дебаты по квотам

ОПЕК+ в ноябре увеличит добычу на 137 тыс. баррелей в сутки, сохраняя курс на постепенное возвращение добровольных ограничений в 1,65 млн баррелей в сутки. По словам источников, Россия настаивала на умеренном приросте квот, тогда как Саудовская Аравия готова к более агрессивному увеличению добычи. По мнению аналитиков, дополнительные объемы усилят конкуренцию на азиатских рынках, но не повлияют на котировки существенно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Восемь стран ОПЕК+ увеличат совокупную добычу нефти в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/c), сообщила организация. Квота РФ повышена с 9,49 млн до 9,53 млн б/с без учета компенсации перепроизводства. Квота для Саудовской Аравии увеличена с 10,02 млн до 10,06 млн б/с, для ОАЭ — с 3,38 млн до 3,39 млн б/с. В пресс-релизе говорится, что восемь стран договорились нарастить добычу из дополнительных добровольных корректировок на 1,65 млн б/с, которые были объявлены в апреле 2023 года.

Решение принято с учетом устойчивых перспектив мировой экономики и благоприятных рыночных показателей, отраженных в низких запасах нефти, отметили в альянсе. Там добавили, что страны-участницы будут внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия, а также сохранять осторожный подход и полную гибкость для приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок. Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 2 ноября.

Выбор стран-участниц в пользу продолжения увеличения добычи не стал неожиданностью, а основная интрига касалась объемов повышения, отмечают в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Пока что альянс придерживается плана по возвращению 1,65 млн б/с добровольных ограничений в течение года.

Аналитики не исключают, что в ближайшие месяцы ОПЕК+ начнет увеличивать темпы наращивания добычи, что может негативно повлиять на нефтяные котировки, которые с конца сентября снижаются с $70 до $65 за баррель.

Очередное решение стран-участниц увеличит предложение ближневосточной нефти, что усилит конкуренцию в первую очередь на рынке Индии, указывают в ЦЦИ.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин считает, что решение о приросте добычи на уровне октября не должно вызвать резких скачков котировок. По его словам, для биржевых цен подобное увеличение квот — сигнал о профиците, часть которого может быть направлена на пополнение запасов США.

Дисконты на российское сырье и морской фрахт слабо отреагировали на сентябрьское решение об аналогичном увеличении, отмечают в ЦЦИ. При этом, добавляют там, к концу месяца стал наблюдаться рост дисконтов на нефть из РФ из-за слабого спроса в Индии. Текущее увеличение может привести к более значительному расширению дисконтов в этой стране, считают аналитики.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, в преддверии встречи Россия и Саудовская Аравия придерживались разных точек зрения.

По словам собеседников агентства, Россия выступала за наращивание добычи на 137 тыс. б/с, как и в октябре, а Саудовская Аравия предпочла бы увеличить эту цифру вдвое, втрое или даже вчетверо — вплоть до 548 тыс. б/с.

Для России в нынешних условиях важнее высокая цена на нефть, чем рост объемов добычи, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, дополнительная выручка российских нефтекомпаний почти полностью уходит в бюджет через НДПИ, а дефицит бюджета усиливает зависимость от котировок. Саудовская Аравия, напротив, может позволить себе наращивать добычу ради сохранения доли рынка, поскольку ее финансы устойчивее, указывает господин Юшков.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов замечает, что ключевая задача альянса — обеспечить задел для фактического наращивания предложения и не дестабилизировать рынок, потому периоды агрессивного наращивания квот чередуются с более умеренным увеличением. По его мнению, дальнейшее повышение квот будет зависеть от торга между Саудовской Аравией, у которой профицит мощностей по добыче превышает 2 млн б/с, и Россией, которой в силу специфики скважинного фонда сложнее наращивать производство, чем странам Ближнего Востока. Кирилл Бахтин отмечает, что рублевые цены на нефть сейчас низкие, и свободный денежный поток российских нефтяников невысок. С одной стороны, указывает он, полная отмена квот на 1,65 млн б/с открывают для РФ путь к росту добычи жидких углеводородов на 6%, до 550 млн тонн. Но с другой стороны, добавляет аналитик, достижение такой планки требуют активного наращивания капитальных затрат, на что нефтекомпании сейчас идут настороженно. В декабре, считает эксперт, вероятнее всего, страны-участницы согласуют аналогичное увеличение квот в 137 тыс. б/c.

Ольга Семеновых