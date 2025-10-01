Китайцам предлагают потреблять

Деловая активность в производственном секторе Китая может вырасти уже в ближайшие месяцы — фиксирующий ее индекс PMI в сентябре хотя и остался в зоне спада, но вплотную приблизился к отметке 50 пунктов, за которой следует зона роста. Улучшить настроения китайских производителей и фактическое положение дел в компаниях может внутреннее потребление — ради его укрепления власти КНР начали субсидировать ставки по потребительским кредитам. Перспективы же внешнего спроса по-прежнему остаются туманными.

Сводный индекс деловой активности (PMI) в Китае в сентябре составил 50,6 пункта после 50,5 пункта месяцем ранее, сообщило Национальное бюро статистики страны (значения выше 50 пунктов указывают на рост деловой активности, ниже — на спад).

Индекс PMI в сфере услуг КНР в сентябре снизился до 50 пунктов с 50,3 в августе. Сжатие активности сразу во многих секторах (от развлечений до общественного питания) фиксировалось на фоне окончания летнего туристического сезона. Ниже 50 пунктов в сентябре оставался индекс деловой активности в строительном секторе — спад на рынке недвижимости Китая продолжается (см. “Ъ” от 16 июля), несмотря на развернутые властями меры поддержки.

На этом фоне оптимизм аналитикам внушают поступающие данные о PMI в производственном секторе Китая. Статистика свидетельствует, что, оставаясь в зоне спада, в сентябре показатель вырос до 49,8 пункта с 49,4 пункта в августе. Экономисты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что показатель составит 49,7 пункта. По данным бюро статистики, субиндекс новых заказов увеличился в сентябре до 49,7 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Индикатор выпуска вырос до 51,9 пункта с 50,8 пункта. Показатель, отражающий ожидания в производственном секторе,— до 54,1 с 53,7 пункта в августе (что свидетельствует об оптимизме компаний относительно своих среднесрочных перспектив).

Преодолеть отметку, отделяющую рост активности от спада, PMI в производственном секторе может уже на горизонте ближайших месяцев. Активность предприятий, как ожидается, будет поддержана внутренним спросом — в дополнение к уже действующим мерам его стимулирования с 1 сентября китайские власти начали субсидировать процентные ставки по потребительским кредитам. Претендовать на льготную ставку могут граждане, которые берут кредит размером до 50 тыс. юаней (примерно $7 тыс.) сроком на год.

Стимулируя кредитование, власти намерены в том числе остановить спад потребительских цен — дефляция фиксируется в КНР уже несколько месяцев. Общая же цель, как заявлял замминистра финансов Китая Ляо Минь,— сделать внутреннее потребление «движущей силой национальной экономики».

Напомним, о необходимости переориентации Китая на такую модель экономисты говорят уже несколько лет. В 2025 году дискуссии о проблемах китайской экономики, возникших из-за опоры главным образом на внешний спрос, возобновились. Непредсказуемость решений президента США Дональда Трампа (торговая сделка с КНР, вопреки ожиданиям, до сих пор не заключена, см. “Ъ” от 2 августа) и высокий уровень неопределенности в мировой торговле в целом будут использоваться китайскими чиновниками как аргумент для разворачивания дополнительных мер поддержки внутреннего потребления.

Кристина Боровикова