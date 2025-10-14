Экс-глава телеканала «Санкт-Петербург» Петров стал фигурантом дела о растрате

Басманный районный суд Москвы избрал запрет определенных действий бывшему гендиректору телеканала «Санкт-Петербург» Борису Петрову. Его обвиняют в особо крупной растрате, сообщила объединенная пресс-служба судов столицы.

Дело связано с хищением средств у АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (АО «ГАТР»). По версии следствия, глава агентства заключил договор с частным фондом о продвижении «ГАТР». Затем гендиректор организации подписал документы на оплату работ, хотя знал, что фонд не выполнил обязательства. В результате фонду перечислили 37,2 млн руб.

Всего в рамках дела задержали пятерых фигурантов. Среди них депутат заксобрания Петербурга Александр Малькевич, руководивший «Санкт-Петербургом» с 2021 по 2023 год. 10 октября суд отправил в СИЗО замглавы телеканала по экономике и финансам Сергея Сырова.

Никита Черненко