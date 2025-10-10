Пятерых человек обвинили в хищении у агентства телерадиовещания Петербурга

СКР сообщил о расследовании дела о хищении средств из АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» Санкт-Петербурга. В его рамках обвинения предъявили пяти фигурантам. Решается вопрос об избрании мер пресечения обвиняемым, передала пресс-служба ведомства.

По информации следствия, агентство в 2020-2021 годах заключило договоры с частным фондом на продвижение деятельности АО в интернете. Однако представитель фонда не стал делать публикации. Вместо этого он отдал руководству агентства документы о якобы выполненных работах.

Глава агентства знал, что фонд не сделал публикации, и все равно подписал документ. За это фонду перечислили 37,2 млн руб. Все деньги участники махинации перевели на счета подконтрольных организаций, а затем обналичили.

Никита Черненко