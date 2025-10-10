Замглавы канала «Санкт-Петербург» Сыров арестован по делу о хищении у «ГАТР»

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя главы телеканала «Санкт-Петербург» по экономике и финансам Сергея Сырова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов. Фигуранта обвиняют в хищении средств у АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (АО «ГАТР»).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в рамках дела задержали пятерых фигурантов, включая депутата заксобрания Петербурга и бывшего главу «Санкт-Петербурга» Александра Малькевича. Следствие считает, что глава «ГАТР» заключил договор о продвижении организации с частным фондом. Затем он подписал документы на оплату работ, хотя знал, что фонд не создавал публикации.

В результате фонду перечислили 37,2 млн руб. Злоумышленники перевели деньги по фиктивным основаниям на счета подконтрольных организаций, а затем обналичили.

Никита Черненко