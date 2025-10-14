Ростовская область вошла в топ-10 регионов по ипотеке на ИЖС

За девять месяцев 2025 года на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Ростовской области было выдано 5,2 тыс. ипотек на сумму более 1,8 млрд руб. С этим показателем регион вошел в топ-10 регионов России по объему кредитования ИЖС. Об этом сообщает пресс-служба Банка ДОМ.РФ.

Лидером по сумме таких займов стал Московский регион — около 5 млрд руб. Второе место занял Краснодарский край с показателем около 3 млрд руб., за ним следует Приморский край с объемом займов в 2,5 млрд руб. Республика Татарстан и Санкт-Петербург также показали значительные результаты, выдав ипотек на сумму примерно по 2 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что доля просроченной ипотеки в Ростовской области выросла в 1,8 раза за первые семь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 0,7% против 0,4% годом ранее.

Наталья Белоштейн