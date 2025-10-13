Объем просроченной ипотеки в Ростове увеличился в 1,8 раза

Доля просроченной ипотеки в Ростовской области выросла в 1,8 раза за первые семь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 0,7% против 0,4% годом ранее. Об этом сообщает аналитический центр «Движение.ру» на основе данных Центрального банка.

По России в целом средний показатель доли просрочки за январь-август 2025 года составил 0,6% — в 1,8 раза выше, чем год назад (0,4%). По итогам августа доля просроченной задолженности достигла 0,8%. Такой уровень последний раз фиксировался в октябре 2020 года.

«Ожидаем, что рост доли просрочки продолжится естественным образом в тех непростых условиях, в которых сейчас вынужден пребывать рынок недвижимости. В среднем по России наш оптимистичный сценарий на 2026 год — ожидаем рост доли до 1%, пессимистичный — в границах 1-1,5%»,— отметил руководитель аналитического центра ИА «Движение.ру» Ян Гравшин.

Валентина Любашенко