Краснодар уступает регионам по частоте профилактических осмотров у офтальмолога

Жители Краснодара обращаются к офтальмологам реже, чем в среднем по России, несмотря на то что многие из них испытывают зрительный дискомфорт на работе. Об этом говорится в исследовании федеральной сети офтальмологических клиник 3Z и платформы hh.ru, приуроченном ко Всемирному дню зрения. В онлайн-опросе приняли участие более 3 тыс. россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Согласно данным, 63% участников исследования отмечают ухудшение зрения во время работы — чаще всего усталость глаз и снижение остроты зрения. В Краснодаре такие жалобы высказали 62% респондентов. Главные причины ухудшения зрения — длительная работа за экраном и недостаток отдыха для глаз.

Почти половина участников опроса признались, что снижение остроты зрения мешает им работать эффективно. В Краснодаре этот показатель составил 46%, а уровень стресса из-за зрительной нагрузки оказался даже выше среднероссийского — 65% против 57%.

При этом регулярно — хотя бы раз в год — посещают офтальмолога лишь 15% жителей краевого центра, тогда как по России таких 22%. Большинство опрошенных (73%) пытаются решать проблему самостоятельно: носят очки, делают перерывы или используют капли для глаз.

Около 42% респондентов подчеркнули, что работодатели никак не поддерживают сотрудников в вопросах сохранения здоровья зрения. Лишь 37% компаний предлагают ДМС, а компенсацию за коррекцию зрения — всего 2%.

«Выявляемость снижения остроты зрения и других офтальмологических проблем у молодого населения в последние годы неуклонно растет. Медицинское сообщество связывает это с такими факторами, как наследственная предрасположенность, повсеместное использование цифровых устройств и несоблюдение режима зрительной нагрузки. Согласно данным нашего внутреннего мониторинга, в прошлом году число молодых пациентов с диагнозом миопия (близорукость) выросло на 11% к предыдущему году. Чаще всего это пациенты в возрасте 26–35 лет — активные, трудоспособные люди, стремящиеся к самореализации в работе, увлечениях и личной жизни»,— заявила медицинский директор группы компаний 3Z Александра Опарина.

Директор службы исследований hh.ru Мария Игнатова добавила, что физическое и ментальное здоровье сотрудников напрямую влияет на эффективность бизнеса, а корпоративные программы поддержки становятся «инвестициями в устойчивую результативность компаний».

Анна Гречко