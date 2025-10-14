«Мечту» привели в соответствие

Кубанский арбитраж обязал администрацию Геленджика привести вид разрешенного использования (ВРИ) участка под детским лагерем «Мечта» в Кабардинке в соответствие с классификатором Росреестра. Ранее ВРИ формулировались в произвольной форме и не всегда соответствовали единым стандартам. Юристы считают, что независимо от рассмотрения в апелляции, мэрии придется исполнить требование законодательства.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требование АО «ТЭК», обратившегося с иском к администрации Геленджика и требовавшего от мэрии привести в соответствие вид разрешенного использования земельного участка под лагерем «Мечта» «для эксплуатации детского лагеря» с ВРИ «туристическое обслуживание».

В суде было установлено, что спорный земельный участок площадью 55,7 тыс. кв. м в поселке Кабардинка принадлежит муниципальному образованию на праве собственности. В 1995 году этот участок был предоставлен АО «ТЭК» в постоянное бессрочное пользование для детского оздоровительного лагеря «Мечта». В 2009 году АО «ТЭК» и мэрия курорта заключили договор аренды сроком на 49 лет.

В 2024 году общество обратилось с заявлением в администрацию с требованием об установлении соответствия между существующим видом разрешенного использования земельного участка «для детского оздоровительного лагеря» и ВРИ в соответствии с классификатором Росреестра — «туристическое обслуживание».

Администрация отказала компании, указав, что вид разрешенного использования испрашиваемого земельного участка не соответствует целям его использования, а изменение ВРИ невозможно, поскольку нормативные акты не допускают изменение вида разрешенного использования земельных участков, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления.

Однако суд постановил, что установленный в данный момент ВРИ соответствует виду разрешенного использования участка, установленного классификатором видов разрешенного использования, утвержденных приказом Росреестра «туристическая деятельность» (5.2.1). Описание ВРИ земельного участка с кодом 5.2.1. предполагает использование, размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, и размещение детских лагерей.

«В своем отказе администрация ссылается на невозможность изменения вида разрешенного использования. Однако такой отказ сделан без учета того, что изменения ВРИ и приведение ВРИ в соответствии с действующим Классификатором являются разными по своему содержанию, ведь заявитель не просил администрацию изменить ВРИ земельного участка»,— говорится в решении суда.

В итоге суд признал незаконным отказ администрации привести ВРИ участка в соответствие с классификатором и удовлетворил требование АО «ТЭК».

15 октября кассационную жалобу администрации Геленджика рассмотрит Северо-Кавказский окружной суд.

По словам адвоката юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, переход к единому классификатору был направлен на унификацию правового регулирования, создание прозрачной и понятной системы видов разрешенного использования, облегчение оборота земельных участков и упрощение процедур внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

«Важно подчеркнуть, что в своем решении суд указал на четкое разграничение двух различных процедур: изменения ВРИ и приведения его в соответствие с классификатором. В отличие от изменения ВРИ, приведение его в соответствие с классификатором не меняет содержания разрешенной деятельности, а лишь корректирует формулировку в соответствии с единым стандартом. По существу, земельный участок продолжает использоваться для тех же целей, но описание этого использования приводится в соответствие с терминологией и кодировкой, принятыми в классификаторе. Это техническая процедура актуализации сведений, не затрагивающая права и обязанности правообладателя по существу»,— пояснил юрист.

По его словам, важно понимать, что какой бы ни был исход, он не изменит природы правоотношений между сторонами, т. е рано или поздно администрации в любом случае придется исполнить требование законодательства и привести ВРИ спорного участка в соответствие с классификатором, так как эта обязанность вытекает непосредственно из требования земельного законодательства.

Елена Турбина