Установкой остановок в Екатеринбурге будут заниматься районные администрации

За установку остановочных павильонов в Екатеринбурге в 2026 году будут отвечать районные администрации. Об этом заявил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Сергей Яскевич на заседании комиссии по экономическому развитию и инвестициям думы Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Яскевича, до конца 2025 года должны установить 150 остановочных павильонов, из них установлено уже 140. Остаток планируют разместить до 1 ноября. При этом в 2026 году останется потребность в установке еще более 200 павильонов.

Глава департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин заявил, районные администрации будут заниматься установкой комплексов по муниципальной программе благоустройства, на которую в бюджете выделено около 42 млн руб. «Районы скажут: у нас сколько денег есть, столько мы сейчас поставим»,— возразил депутат от «Единой России» Игорь Володин.

Как добавил господин Чаплыгин, сейчас 62 остановочных комплекса не сносят, поскольку на них наложены обеспечительные меры судов по искам предпринимателей к администрации. Всего обеспечительные меры наложены на 299 нестационарных торговых объекта (НТО). При этом он заметил, что пока представители администрации выигрывают все подобные суды, что приводит к сносу объектов.

Напомним, в Екатеринбурге в рамках реформы нестационарных торговых объектов (НТО) планируют до конца 2025 года снести 289 остановочных пунктов, на которых эти объекты находились. В марте депутаты городской думы призвали администрацию заменять снесенные остановки новыми сразу же, что должно потребовать дополнительных средств из бюджета. В апреле мэр Алексей Орлов сообщил, что траты на эти цели увеличили вдвое — до 106 млн руб.

Анна Капустина