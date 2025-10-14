МУГИСО через суд изымает недостроенный БЦ в Пионерском поселке Екатеринбурга

Свердловское министерство по управлению государственным имуществом (МУГИСО) подало иск в арбитражный суд с требованием изъять недострой в Екатеринбурге. Как указано в картотеке, МУГИСО требует изъять объект незавершенного строительства у «ЦСР Групп». Затем его планируют продать на торгах.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вероятнее всего речь идет о недостроенном бизнес-центре «Бриг» на ул. Вилонова в Пионерском поселке, который попадает в зону комплексного развития территории (КРТ). Площадку под КРТ в данном районе осваивает группа «Самолет». Представители администрации Екатеринбурга заявляли, что недострой хотят снести, а на его месте построить детский сад.

Компания «ЦСР Групп» (владельцы – Андрей Лялин и Олег Качусов) выкупила недостроенное здание в 2023 году. БЦ начинал строить скандально известный бизнесмен Виталий Сиволап. В 2018 году он был приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

Как заявлял заместитель директора Главархитектуры Андрей Чернышов, когда рассматривали вопрос включения объекта в зону КРТ, то понимали, что это потенциально судебный вопрос. Параллельно со спором МУГИСО идет судебный процесс между администрацией Екатеринбурга и «ЦСР Групп», который также касается изъятия недвижимого имущества для муниципальных нужд путем выкупа.

Мария Игнатова