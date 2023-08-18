Недостроенный бизнес-центр в Пионерском продали за 205 млн рублей

Недостроенный бизнес-центр «Бриг» на улице Вилонова в Пионерском поселке Екатеринбурга продали на торгах за 205,1 млн руб. Как рассказал руководитель аукционного дома «Торги-ру» Андрей Окулов изданию 66.ру, на покупку недостроя поступило три заявки. Выкупила здание компания «ЦСР Групп», ей удалось снизить цену вдвое.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, «ЦСР групп» владеет Олег Качусов и Андрей Лялин.

Напомним, «Бриг» начинал строить скандально известный бизнес Виталий Сиволап. В 2018 году он был приговорен к 15 годам колонии строгого. Недострой несколько раз выставляли на торги. Бизнес-центр попадает в зону комплексного развития территорий (КРТ) и как заявил заместитель начальника Главархитектуры Андрей Чернышов, БЦ могут снести.

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