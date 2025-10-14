Новороссийск стал лидером среди морских портов России по грузообороту

Морской порт Новороссийска занял первое место в России по грузообороту в первом полугодии 2025 года, перевалив 80,3 млн т грузов. Об этом пишут «Ведомости Юг».

В тройку лидеров также вошли порты Усть-Луга с показателем 65,9 млн т и Восточный — 40,7 млн т. Четвертое и пятое места заняли Приморск (31,2 млн т) и Санкт-Петербург (28,1 млн т).

По словам начальника управления экономики города Карины Анищенко, рост экспорта зерновых культур не только приносит валютные поступления, но и укрепляет позиции страны. Новороссийск имеет стратегическое значение как главные морские ворота аграрного юга. По ее данным, за последнюю неделю августа отгрузили около 590 тыс. т зерна — на 11% больше, чем неделей ранее.

Транспортный комплекс Новороссийска за шесть месяцев отгрузил продукции на сумму свыше 217 млрд руб., увеличив показатели на 3%. Доля данной отрасли увеличилась на 1 п. п. и достигла 52% от общей структуры экономики города.

Объемы отгруженной продукции и выполненных работ по крупным и средним предприятиям Новороссийска за первое полугодие составили 420 млрд руб., на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Карина Анищенко также добавила, что в целом по стране экономика постепенно охлаждается. Рост на 2% свидетельствует о переходе от перегретого состояния к более устойчивому и сбалансированному уровню. Это особенно заметно после периода агрессивного роста, когда различные отрасли конкурировали и стремились адаптироваться, чтобы достичь нового уровня развития.

Алина Зорина