Особый противопожарный режим в Белгородской области продлили до 26 октября

До 26 октября продлен особый противопожарный режим в Белгородской области. Ранее он действовал до 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В период действия особого противопожарного режима жителям области запрещено посещать лесные массивы и въезжать в них на автомобилях, организовывать на их территории культурно-массовые и спортивные мероприятия, разводить костры, а также проводить любые работы с использованием открытого огня, машин и механизмов.

Противопожарный режим в регионе ввели 21 апреля из-за установившейся сухой, жаркой и ветреной погоды, а также возникновения в лесах области высокой пожарной опасности.

Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), особый противопожарный режим действует в 25 субъектах России, в том числе на всей территории Белгородской и Воронежской областей.

С начала 2025 года в Белгородской области произошел один лесной пожар на площади 0,45 га. В Липецкой области было зарегистрировано два возгорания на общей площади 551,7 га. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в Воронежской области — 12 на площади 6,7 га. В Курской, Орловской и Тамбовской областях возгораний в лесах не было.

Кабира Гасанова