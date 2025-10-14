В Екатеринбурге открыли мемориальную доску Владиславу Крапивину

В Екатеринбурге на улице Мира, 44 установили мемориальную доску в память о писателе Владиславе Крапивине, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Торжественное открытие мемориальной доски на доме, где работал писатель Владислав Крапивин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Слева направо: жена писателя Ирина Крапивина, внучка Дарья Крапивина, руководитель центра гражданско-патриотического воспитания "Каравелла" Лариса Крапивина

Локация выбрана неслучайно: в этом здании почти 30 лет работал писатель, и здесь же 40 лет находился отряд «Каравелла».

Владислав Крапивин — известный советский и российский детский писатель и поэт. За свою карьеру он выпустил около 200 книг, переведенных на более чем 30 языков. Господин Крапивин был командором отряда «Каравелла», который возглавлял несколько десятилетий. В его честь названа Свердловская областная библиотека для детей и молодежи. Писатель скончался в 2020 году на 82-м году жизни.

Напомним, в Екатеринбурге разрабатывают новый туристический маршрут, посвященный Владиславу Крапивину. Он охватит 12 значимых мест, связанных с жизнью и творчеством писателя. Для увековечения памяти писателя в четырех местах маршрута установят мемориальные доски с его фотографиями. Ранее «Ъ-Урал» писал, что мемориальную табличку в честь писателя установили на Маршала Жукова, 10.

Полина Бабинцева