В Екатеринбурге открыли мемориальную доску Владиславу Крапивину
В Екатеринбурге на улице Мира, 44 установили мемориальную доску в память о писателе Владиславе Крапивине, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Локация выбрана неслучайно: в этом здании почти 30 лет работал писатель, и здесь же 40 лет находился отряд «Каравелла».
Владислав Крапивин — известный советский и российский детский писатель и поэт. За свою карьеру он выпустил около 200 книг, переведенных на более чем 30 языков. Господин Крапивин был командором отряда «Каравелла», который возглавлял несколько десятилетий. В его честь названа Свердловская областная библиотека для детей и молодежи. Писатель скончался в 2020 году на 82-м году жизни.
Напомним, в Екатеринбурге разрабатывают новый туристический маршрут, посвященный Владиславу Крапивину. Он охватит 12 значимых мест, связанных с жизнью и творчеством писателя. Для увековечения памяти писателя в четырех местах маршрута установят мемориальные доски с его фотографиями. Ранее «Ъ-Урал» писал, что мемориальную табличку в честь писателя установили на Маршала Жукова, 10.