Доски памяти Владислава Крапивина установили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге по адресу ул. Маршала Жукова, 10 установили мемориальную доску в память о детском писателе, создателе детского отряда «Каравелла» Владиславе Крапивине, сообщил у себя в Telegram депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Андрея Альшевских Фото: telegram-канал Андрея Альшевских

По этому адресу семья писателя проживала в период с 1983 года по 1998 год — доску разместила «Каравелла». Еще одна доска в Екатеринбурге появилась в прошлом месяце. «Шаг за шагом в Екатеринбурге воплощается Крапивинский маршрут. Ранее, в мае, доску установили на Прониной, 28, где, собственно говоря, и началась история отряда»,— сказал депутат.

Напомним, центр «Каравелла» разрабатывает туристический маршрут, посвященный жизни и творчеству писателя Владислава Крапивина. Маршрут будет включать 12 мест, связанных с жизнью писателя, в том числе железнодорожный вокзал, Уральский государственный университет (сейчас УрФУ), редакция журнала «Уральский Следопыт», Дом писателей, места, где располагался штаб отряда «Каравелла» и где жил писатель. Кроме того, в Верх-Исетском районе Екатеринбурга перспективной улице присвоили имя Владислава Крапивина.

Ирина Пичурина