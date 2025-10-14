Из Краснодара могут запустить рейсы в Батуми и Тель-Авив

Авиакомпании Red Wings и «Азимут» прорабатывают возможность запуска новых международных маршрутов из Краснодара. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании «Аэродинамика», управляющей аэропортом, Red Wings рассматривает открытие рейсов в Батуми, а «Азимут» — полеты в Тель-Авив, которые планируется запустить в ноябре.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В холдинге уточнили, что точные даты начала полетов и открытия продаж билетов будут объявлены позднее. Решение обсуждается в рамках осенне-зимнего расписания.

Интерес к расширению маршрутной сети стал одной из тем II Международного авиационного и туристического форума AIRTRAVELSOCHI 2025: Discover the Southgate to Russia, проходящего в Сочи. В мероприятии участвуют более 300 представителей отрасли и 40 спикеров из 20 стран.

Аэропорт Краснодара возобновил работу в сентябре после более чем трехлетнего перерыва. Воздушная гавань была закрыта с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. Первый рейс после открытия выполнил «Аэрофлот» 17 сентября.

Вячеслав Рыжков