В Майкопе отопительный сезон начнется 15 октября
С 15 октября в столице Республики Адыгея начнется отопительный сезон. Об этом сообщил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
По его словам, комиссия Ростехнадзора положительно оценила уровень готовности Майкопа к предстоящему осенне-зимнему периоду. Завтра, 15 октября, планируется поэтапное подключение объектов социальной сферы и жилого фонда к отоплению.
В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы и учреждения здравоохранения города. В жилой фонд, который насчитывает более 500 многоквартирных домов, отопление начнет поступать по мере выхода системы на нормативные параметры и готовности управляющих компаний.
«Поэтапное введение в работу котельных позволит снизить нагрузку на тепловые сети и минимизировать сбои в подаче тепла жителям города»,— отметил Геннадий Митрофанов.