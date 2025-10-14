Председатель ЗСК оценил развитие Апшеронского района

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко с рабочей поездкой посетил Апшеронский район. Территория стала очередной в рамках парламентской практики проведения Дней муниципальных образований. В поездке председателя сопровождали глава района Алексей Передереев, председатель районного Совета Сергей Лохачев, а также депутаты краевого парламента.

В ходе визита делегация осмотрела завод-филиал компании «ДорМост», занимающийся производством асфальта и бетона. Предприятие участвовало в строительстве Яблоновского моста и краевой трассы Краснодар — Ейск, а также в ремонте дорожной инфраструктуры района.

Программа визита включала и посещение одного из термальных курортов, где ведутся работы по реконструкции. Планируется использование источника с температурой воды до 95 градусов, что, по словам парламентариев, позволит развивать оздоровительное направление региона.

Юрий Бурлачко в своем телеграм-канале отметил, что Апшеронский район обладает потенциалом для развития деревообрабатывающей промышленности и санаторно-курортной отрасли, а при должном подходе может конкурировать с известными курортами, включая зарубежные. Он подчеркнул необходимость совершенствования инфраструктуры и сервисов, назвав завод «ДорМост» примером успешного производства.

В рамках поездки депутаты также оценили благоустройство ряда социальных объектов. Они посетили межпоселенческий центр развития культуры, где в 2023 году завершен капитальный ремонт, детскую художественную школу, обновленную в 2024 году, и городской парк «Юность», благоустроенный благодаря победе во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды.

По словам Юрия Бурлачко, с 2022 по 2024 годы район привлек почти 390 млн руб. на развитие благоустройства. Он отметил, что участие в госпрограммах позволяет поэтапно решать проблемы ЖКХ и повышать качество жизни жителей. По итогам визита комитеты ЗСК подготовят рекомендации, которые станут основой для дальнейшей «дорожной карты» развития района.

