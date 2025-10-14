Медведев: ЕР нужна безоговорочная победа на выборах в Госдуму в 2026 году

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выступил на форуме Женского движения партии. Господин Медведев поручил ему принять участие в формировании новой народной программы. Политик рассчитывает на «безоговорочную победу» ЕР на выборах в 2026 году.

«У нас в следующем году будут выборы (в Госдуму.—"Ъ"). Нам нужна безоговорочная победа, и я уверен, мы ее получим»,— сказал Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума (цитата по «РИА Новости»).

В этом году с 12 по 14 сентября прошли выборы в 81 российском регионе. В 20 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в 11 — депутатов законодательных собраний. «Единая Россия» заявила об уверенной победе по результатам голосования. По сравнению с 2020 годом партия улучшила свой результат на выборах в региональные парламенты как по доле полученных мандатов (с 73,9% до 81,9%), так и в голосовании по партспискам (с 47,6% до 60,6%).

