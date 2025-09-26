Время собирать сторонников

«Единая Россия» (ЕР) ждет от НКО не только лояльности, но и активной поддержки на предстоящих в 2026 году парламентских выборах. Об этом единороссы заявили на Всероссийском форуме поддержки гражданских инициатив, который прошел 26 сентября в Москве. Думская кампания может оказаться непростой, предупреждают в партии: «донбасский консенсус» когда-то закончится, да и замалчивание проблем не может продолжаться вечно. Поэтому в трудный момент именно общественники должны взять на себя функцию социального демпфера между государством и обществом, считают в ЕР.

Единороссы приветствуют участие гражданских активистов в политике и приглашают их в свои ряды, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на пленарном заседании форума. Это хороший политический старт для многих общественников, добавил он, напомнив, что в ходе минувшего Единого дня голосования партия добилась больших успехов и превзошла собственный результат пятилетней давности на всех уровнях.

«На выборах в законодательные собрания партия получила 82% всех мандатов, в административных центрах — почти 76%. В среднем по стране партийные списки ЕР поддержало около 60% избирателей»,— похвалился единоросс.

Теперь же, по словам господина Якушева, партия приступает к подготовке новой редакции «Народной программы», с которой пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году, и открыта для инициатив.

Член генсовета Сергей Перминов напомнил, что в 2020–2021 годах в партию поступило 3 млн предложений к «Народной программе». В рамках обновления программного документа ЕР хочет собрать на порядок больше инициатив. «По первым оценкам таких предложений может быть более 30 млн»,— привел впечатляющие цифры господин Перминов.

В кризисные периоды роль третьего сектора особенно велика, заявил координатор экспертного совета ЕР и председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, ведь он играет роль «социального демпфера», позволяющего гражданам критиковать власть и заявлять о своем недовольстве, но «делать это без разрушения устоев, без драматизма, на условии диалога». И эта функция в ближайшей перспективе будет максимально востребована, поскольку период в истории российского государства начинается непростой, предупредил эксперт: консенсус, который установился между гражданами и государством на период спецоперации, не вечен, да и проблемы должны не замалчиваться, а находить решение.

Кроме того, с повестки не снимается вопрос внешнего давления на избирательную систему России: иностранные институты уже озвучивают планы по оказанию влияния, напомнил господин Костин.

Они не скрывают, что основная цель — попытаться максимально ухудшить позиции ЕР на выборах в Госдуму. «Именно в этот момент третий сектор и должен подставить плечо, в том числе политическим институтам и органам власти, начать работать с проблемными полями, снимать напряжение»,— подчеркнул эксперт.

По его словам, такая работа может идти сразу в нескольких направлениях, но самый емкий и насыщенный контур — это работа третьего сектора с политической инфраструктурой, то есть с партией. «Активное участие в подготовке "Народной программы" — это отличный формат для того, чтобы ваши идеи нашли свое отражение в законах и решениях государственных органов»,— резюмировал господин Костин.

Анастасия Корня