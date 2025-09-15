Оптимизма хватило на всех

Все пять думских партий подвели 15 сентября предварительные итоги региональных выборов, и каждая увидела в них для себя что-то хорошее. «Единая Россия» (ЕР) сочла эти результаты своей «уверенной победой», ЛДПР и КПРФ заочно поспорили за статус главной оппозиционной силы страны, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) нашла подтверждение собственной парламентской состоятельности, а «Новые люди» похвалились прогрессом, достигнутым по сравнению с первыми для них выборами 2020 года.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Результаты выборов-2025 вызвали у секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева (спиной) и руководителя думской фракции единороссов Владимира Васильева чувство глубокого удовлетворения

Череду поствыборных брифингов в пресс-центре ТАСС открыли единороссы. Как заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, своей «уверенной победой ЕР доказала, что она самая большая на сегодняшний день политическая сила». По сравнению с 2020 годом партия улучшила свой результат на выборах в региональные парламенты как по доле полученных мандатов (с 73,9% до 81,9%), так и в голосовании по партспискам (с 47,6% до 60,6%). На выборах в муниципальные парламенты показатели за тот же период выросли соответственно с 70,3% до 75,7% и с 42,3% до 54,7%. Особо господин Якушев отметил, что ЕР получила хороший результат в таких «электорально сложных» городах, как Кострома, Ижевск, Иваново и Тамбов, а среди победивших кандидатов оказались 837 участников СВО и 85 представителей «Молодой гвардии Единой России».

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий остался доволен выборами не меньше, заявив, что они продемонстрировали «максимальную поддержку за всю историю» партии.

«Второй год подтверждаем, что ЛДПР — вторая политическая сила страны... Сегодня ЛДПР закономерным образом уступает партии парламентского большинства, но является главной и первой среди оппозиционных партий», — провозгласил господин Слуцкий.

Об этом, по его мнению, свидетельствует хотя бы тот факт, что в семи из 11 регионов, где выбирали региональные парламенты, ЛДПР получила вторые места (подробнее см. материал «Россия стала более единой»). Лидер либерал-демократов также отметил, что в партии «не забыли о поручении президента вовлекать в управление страной ветеранов СВО» и выдвинули 89 кандидатов, которые принимали участие в боевых действиях, а 60 из них «являются действующими участниками СВО».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов с либерал-демократами решительно не согласился: «Ни по одному показателю они вперед не вышли!» Коммунисты, по его словам, предлагали соперникам объединить усилия ради победы на фронте, но «вместо благодарности получили выборы по старой схеме изуродованного закона, позволяющего голосовать три и более дней, который убирает нормальный контроль».

Первый зампред ЦК Юрий Афонин добавил, что на выборах в столицах субъектов КПРФ получила 55 мандатов (против 39 у ЛДПР), да и по заксобраниям у КПРФ «тоже вторая позиция» — 26–27 мандатов (из которых «в районе 15» получили участники СВО).

Высокие результаты показали и несколько кандидатов в губернаторы (например, Сергей Левченко в Иркутской области — 23% голосов), указал коммунист, резюмировав, что «КПРФ остается единственной реальной оппозиционной силой в стране».

Глава СРЗП Сергей Миронов тоже отчитался о кандидатах—участниках СВО (их оказалось 102 человека), а среди лучших результатов выделил победу эсера Олега Николаева на выборах главы Чувашии (он баллотировался в качестве самовыдвиженца при поддержке ЕР, КПРФ и СРЗП), вторые места кандидатов в губернаторы в Калужской области и Коми, а также шесть третьих мест в других регионах. На выборах в заксобрания СРЗП «по всем параметрам на четвертом месте», а на выборах в гордумы столиц партия получила 40 мандатов. «Можно сделать вывод, который явно не укладывается в идеологемы наших политологов: конфигурация Госдумы IX созыва будет точно такой же — пять фракций»,— заключил политик.

Наконец, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев напомнил, что пять лет назад его новорожденная партия впервые участвовала в выборах и избралась в четыре региональных парламента. В 2025 году «Новые люди» провели своих кандидатов уже в восемь заксобраний и теперь будут представлены в 44 парламентах субъектов. «Убедительно выступили в крупных городах», — отметил политик, упомянув о впервые появившихся у партии депутатах в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Астрахани, Нижнем Новгороде, Казани и Ижевске. Всего же партия выдвинула 9 тыс. кандидатов, и это «абсолютный рекорд по сравнению с самими собой», подытожил господин Нечаев.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова