CAS отклонил апелляцию Израиля на заявление FIG о недопуске гимнастов к ЧМ

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Израильской федерации гимнастики (IFG) на заявление Международной федерации гимнастики (FIG) о недопуске спортсменов национальной команды на чемпионат мира, который пройдет в Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Ранее министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра заявил, что израильским спортсменам было отказано в выдаче виз. По его словам, «этот шаг делается в соответствии со стремлением Индонезии поддержать независимость Палестины».

Вчера стало известно, что IFG обратилась в CAS c двумя жалобами. Одна из них касалась заявления FIG от 10 октября: в организации сообщили, что «принимают к сведению» решение правительства Индонезии, а также «признают трудности, с которыми столкнулась принимающая страна» при организации турнира. В пресс-релизе CAS говорится, что апелляция «будет прекращена в связи с отсутствием юрисдикции».

Вторая апелляция подана шестью израильскими гимнастами, в число которых вошел олимпийский чемпион Артем Долгопят. Спортсмены потребовали CAS обязать FIG принять необходимые меры, гарантирующие участие в чемпионате, либо перенести или отменить соревнования. В FIG сообщили, что федерация не вправе повлиять на выдачу виз, поэтому отказ индонезийских властей выдавать визы израильтянам полностью «выходит за рамки компетенции организации». «Вторая апелляция все еще рассматривается», — сообщили в CAS.

Таисия Орлова