Поставки фанеры компании «Свеза» в Африку превысят прошлогодний уровень на 10-30%

Лесопромышленная группа «Свеза» прогнозирует рост поставок фанеры на африканские рынки в 2025 году на 10-30% к уровню 2024 года. Об этом сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Основной спрос на фанеру в Африке формируется в сферах строительства и мебельной промышленности. Поставки на другой континент осложняются высокими затратами на транспортировку и долгой доставкой, однако африканские рынки можно назвать перспективными, считают в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ООО «Свеза-Лес» возглавил Дмитрий Колчин.

Артемий Чулков