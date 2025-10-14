Интенсивность движения на Дальнем западном обходе Краснодара выросла на 20% за год

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области летом 2025 года зафиксирован рекордный трафик. По данным «Автодора», 16 августа по магистрали прошло 58,7 тыс. транспортных средств — максимальное значение за сезон, сообщает DomostroyDon.ru.

В компании уточнили, что среднесуточная интенсивность движения на участке трассы с 1 июня по 31 августа составила около 40 тыс. автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. При этом на отдельных отрезках зафиксирован рост потока.

Так, на Дальнем западном обходе Краснодара интенсивность движения увеличилась на 20% к прошлогоднему показателю и превысила 18 тыс. проездов в сутки.

Вячеслав Рыжков