В Краснодаре предложение долгосрочной аренды выросло на 76% за год

По данным «Авито Недвижимости», имеющимся в распоряжении «Ъ-Кубань», в Краснодаре в сентябре 2025 года квартиры для долгосрочной аренды в среднем сдавались за неделю. На фоне роста предложения арендных объектов, которое увеличилось на 35% год к году, стоимость аренды в ряде крупных городов, включая Краснодар, снизилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В краевой столице объем предложений вырос на 76%, при этом число студий увеличилось почти вдвое, а однокомнатных и двухкомнатных квартир — на 77% и 70% соответственно. Активность потенциальных арендаторов также выросла — интерес к долгосрочной аренде в Краснодаре увеличился на 22% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Средняя арендная ставка в городе составила 26 тыс. руб. в месяц, что на 13% ниже, чем годом ранее. Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте студий — на 14%, однокомнатных квартир — на 11%.

В целом по России спрос на долгосрочную аренду вырос на 3%, однако в 16 городах зафиксировано снижение ставок. В Москве аренда подешевела на 27%, в Краснодаре — на 13%, в Сочи, Липецке и Челябинске — на 10%.

По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, в отличие от прошлого года, когда рынок контролировали арендодатели, сейчас ситуация изменилась — предложение значительно выросло, и арендаторы получили больше возможностей для выбора. При этом, отметил он, востребованные квартиры по-прежнему сдаются в течение нескольких дней.

Вячеслав Рыжков