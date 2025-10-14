Лукашенко: поставки Tomahawk Украине могут довести до ядерной войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине не разрешат российско-украинский конфликт. По его словам, этот шаг президента США Дональда Трампа может привести к ядерной войне.

«Никакие "Томагавки" вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России»,— сказал господин Лукашенко (цитата по «БелТА»).

13 октября господин Трамп заявил, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если российско-украинский конфликт не будет урегулирован. Президент России Владимир Путин называл возможные поставки новым этапом эскалации конфликта. Сегодня газета Financial Times писала, что администрация президента США может отправить Украине от 20 до 50 Tomahawk.

Подробности — в материале «Ъ» «“Томагавки” в тумане».