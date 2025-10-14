FT: США смогут поставить Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk
Администрация США Дональда Трампа может утвердить поставки Украине от 20 до 50 крылатых дальнобойных ракет Tomahawk, заявил Financial Times директор оборонной программы в аналитическом центре Center for a New American Security Стейси Петтиджон. По его словам, такое количество ракет не изменит динамику военных действий.
Дальность Tomahawk может превышать 2 тыс. км. Президент США Дональд Трамп допускал их отправку на Украину, если конфликт не удастся урегулировать. При этом он пообещал узнать, как Украина собирается применять эти ракеты. 17 октября Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.