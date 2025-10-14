Жителя Запорожской области осудили за финансирование ВС Украины

Запорожский областной суд приговорил 61-летнего местного жителя к 15 годам тюрьмы за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года подсудимый сделал более 30 денежных переводов на общую сумму 85 тыс. руб. в поддержку организаций, финансирующих вооруженные силы Украины. Прокуратура отмечает, что фигурант осознавал, что деньги будут использованы для нанесения вреда ВС РФ.

Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима. Ему также назначен один год ограничения свободы.

Елизавета Ершова